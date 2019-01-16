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Министр транспорта Италии вновь заявил о намерении национализировать дороги

Экономика

Предыдущие власти делали слишком много уступок частным концессионерам, считает министр

Рим, 16 января 2019, 16:39 — REGNUM  Целью правительства Италии в сфере инфраструктуры является национализация автомобильных дорог, заявил в среду, 16 января, министр транспорта и инфраструктуры Данило Тонинелли, передает Il Messaggero.

Правительство не возражает против механизма концессий, но в тех случаях, когда частные концессионеры получают доход больше запланированного, они должны либо снижать стоимость проезда по платным трассам, либо отдавать деньги государству, сказал министр. Выше, чем в Италии, стоимость проезда по платным дорогам в ЕС только во Франции.

Предыдущие власти делали слишком много уступок частным концессионерам, заключая с ними слишком длительные соглашения на слишком выгодных условиях, при этом, как показала история с обрушением моста в Генуе, должной ответственности концессионеры не несли, считает Тонинелли.

Изменение ситуации, по словам министра, займет длительное время.

Впервые о возможной национализации автомобильных дорог в правительстве заговорили в августе 2018 года после обрушения генуэзского моста Моранди. Однако по настоящее время все ранее заключенные контракты продолжают действовать.

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Экономика Италии
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