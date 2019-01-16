Итальянские экономисты видят в Brexit не только риски, но и возможности

Рим, , 16:33 — REGNUM Непредсказуемость ситуации с Brexit ставит под удар итальянских экспортеров, но вместе с тем открывает для страны дополнительные возможности, полагают в исследовательском центре итальянской конфедерации промышленников, передает Agenzia Italia в среду, 16 января.

Общий объем средств, которым рискуют экспортеры, составляет около 23 млрд евро, подсчитали эксперты. Вместе с тем Brexit может привести к увеличению прямых иностранных инвестиций в Италию на еще большую сумму — до 26 млрд евро.

Но проблема заключается в том, что ни итальянское правительство, ни экономика страны не готовы в достаточной степени к битве за эти потенциальные доходы, отмечают аналитики конфедерации.