Нацбанк Украины пожаловался на большое количество неработающих кредитов

Киев, , 17:31 — REGNUM На Украине слишком много неработающих кредитов, которые не позволяют банкам восстановить кредитование, заявил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий, сообщает 16 января «Укринформ».

По его словам, в 2019 году банковская система может продолжить восстанавливать институт кредитования, однако если будет решена проблема с высоким уровнем неработающих кредитов. Смолий отметил, что до сих пор украинские банки «не работают на полную силу» с крупными фирмами, а также не выдают доступную ипотеку для населения.

Глава регулятора добавил, что банковская система Украины нуждается в принятии законопроекта «О деятельности по управлению задолженностью», разработанного под руководством ЕБРР.

Неработающие кредиты — это кредиты, основная сумма или проценты по которым просрочены или не оплачены в течение 90 дней или более.

Напомним, в 2014 году после госпереворота в Киеве украинские банки подверглись так называемому «банкопаду», который стала проводить новая власть. В результате, по различным оценкам, Украина потеряла порядка 40% ВВП за три-четыре года.