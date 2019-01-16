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Володин: Нет оснований платить взносы в Совет Европы

Экономика

Это решение в интересах граждан РФ

Москва, 16 января 2019, 16:28 — REGNUM  В Госдуме не видят оснований для уплаты взносов в Совет Европы и участия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам Совета Думы, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

«Мы пришли к выводу, что у нас нет оснований свою делегацию направлять в ПАСЕ, нет оснований возвращаться в Парламентскую ассамблею и нам нужно принять это решение, мы его будем предлагать завтра депутатам для обсуждения, а также считаем правильным не уплачивать взнос в Совет Европы в этом году, потому что наша делегация не имеет возможности быть полноценно представленной и представлять интересы наших граждан. Решение, которое мы завтра (17 января) будем рассматривать и сегодня от лица Совета предложили на завтрашнее заседание депутатам Госдумы, исключительно в интересах граждан нашей страны», — заявил Володин.

Он напомнил, что российская сторона на протяжении последнего года вела работу со всеми национальными делегациями, участвующими в работе парламентской ассамблеи Совета Европы, а также с руководством Совета ПАСЕ, чтобы убедить их в том, что каждая делегация в ПАСЕ должна иметь возможность высказывать свою точку зрения и защищать ее, а также участвовать в голосовании и принятии решений.

«Увы, мы были не услышаны. Более того, сегодняшняя позиция ПАСЕ расходится с позицией, которая была изначально зафиксирована странами-участниками Совета Европы, говорящей и подчеркивающей равенство стран-участниц. Парламентская ассамблея отошла от принципов демократии», — отметил Володин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко ранее подсчитала, сколько средств PФ сэкономит на отказе от уплаты взносов в ПАСЕ.

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