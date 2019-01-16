Korea Western Power инвестировала $17,8 млн в безопасность Тхэанской ТЭС

Сеул, , 16:27 — REGNUM Энергетическая компания Korea Western Power Co. инвестировала 20 млрд вон (~$17,8 млн) в Тхэанскую теплоэлектростанцию для создания условий безопасности и улучшения оборудования.

Теперь, в соответствии с мерами, предъявленными правительством Республики Корея, на предприятии все опасные объекты будут проверяться двумя сотрудниками, а также будет запрещено работать отдельно сотрудникам, которые находятся на предприятии менее 6 месяцев.

Кроме того были установлены защитные ограждения и устройства поглощения пыли вокруг опасных объектов, а также установили дополнительные лампы, систему видео наблюдения и инфракрасные камеры.

Ранее во время специальной проверки на предприятии было выявлено 1029 нарушений безопасности.

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