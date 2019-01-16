Депутаты Саратовской облдумы пожаловались в УФАС на рост цены топлива

Саратов, , 16:02 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы просят региональное управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) провести проверку по вопросу цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95, сообщили ИА REGNUM в отдел информационно-аналитического обеспечения деятельности думы и взаимодействия со СМИ.

В обращении парламентарии ссылаются на информацию местных новостных агентств, которые сообщили, что в Саратове на бензин указанных марок по состоянию на 9 января установилась самая высокая цена среди областных центров Приволжского федерального округа.

«Парламентарии попросили провести в рамках антимонопольного законодательства мероприятия по контролю ценообразования на топливном рынке», — уточняется в сообщении.

Отметим, по данным Росстата на 9 января, в регионах ПФО средняя цена литра автомобильного топлива составила 42,94 рубля. Максимальная средняя стоимость топлива зафиксирована в Чувашии — 43,97 рубля за литр. В Саратовской области, действительно, продается самый дорогой бензин марок АИ-92 и АИ-95 по цене 41,9 рубля за литр и 45,22 рубля за литр соответственно. Самый дорогой 98-й бензин продается в Кирове и Перми по цене 51,82 рубля за литр.

Самая высокая стоимость дизельного топлива наблюдается в Перми — 48,12 рубля за литр.