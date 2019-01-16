Экономист: каждый год в РФ бизнесу «дарят» почти 1,5 трлн рублей

Москва, , 16:03 — REGNUM Если бы правительство РФ отменило избыточные налоговые льготы, которые предоставляются предпринимателям, ему бы не пришлось прибегать к непопулярным мерам вроде повышения НДС. К такому выводу пришел экспертный центр Конфедерации труда России, выпустивший доклад «Изменение налоговых льгот как возможность увеличить социальные расходы».

«Мы решили проверить тезис [премьер-министра РФ Дмитрия] Медведева об отсутствии денег в российской экономике, и действительно ли правительству РФ не остаётся ничего иного, кроме как прибегать к непопулярным экономическим мерам вроде повышения НДС, которые бьют по простым потребителям», — рассказал 16 января корреспонденту ИА REGNUM один из авторов этого доклада, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов.

Авторы доклада, как рассказал Комолов, проанализировали состояние российской налоговой системы, распределение активов через бюджетно-налоговые каналы для того, чтобы определить, есть ли в российской экономике резервы.

«Всего налоговые льготы, которые предоставляются российскому бизнесу, оцениваются где-то в среднем в три триллиона рублей ежегодно, — сказал экономист. — Это где-то десятая часть консолидированного бюджета и пятая часть федерального».

По словам эксперта, первое, на что нужно обратить внимание, так это на то, что доходы в российской экономике распределяются крайне неравномерно.

«Если взять весь российский ВВП и посмотреть, как он распадается на две основные составляющие — на зарплату и на прибыль, то мы обнаруживаем, что на зарплату приходится 53% от добавленной стоимости, а на прибыль — 47%, — заметил Комолов. — Но в развитых странах на зарплату приходится 65%, а на прибыль — 35%. То есть российский бизнес находится в куда более благоприятных условиях, чем, например, бизнес в Европе».

Во-вторых, экономисты развенчали популярный либеральный миф о том, что в РФ очень велики налоги на предприятия, а налоговая политика государства якобы душит бизнес.

«Налоги в РФ достаточно низки в сравнении с развитыми странами, и повышать их не только не опасно, но и соответствует общемировой практике, — сказал Комолов. — И это при том, что российские нефтяные корпорации получают огромный объём налоговых льгот, который исчисляется в 720 млрд рублей год. А «нефтянка» и так самая прибыльная отрасль. За последние восемь лет капитализация сырьевых компаний выросла на 32%, а прибыль — на 35%. Российский ВВП вырос только на 8%, а доходы населения и вовсе упали на 2,5%».

При этом экономист указал на то, что, будучи самой прибыльной отраслью, сырьевая часть экономики РФ не инвестирует достаточно средств в основной капитал.

«Если мы посмотрим на такой показатель, как износ основных фондов российской экономики, то увидим, что добыча нефти и газа находится на первом месте по этому показателю, — сказал Комолов. — Но есть и другие налоговые льготы, которые стоило бы отменить для повышения доходов бюджета. Хорошим примером являются льготы для особых экономических зон и территорий опережающего развития. В 2016 году Счётная палата опубликовала доклад, в котором эти особые экономические зоны признавались неэффективными. За 11 лет их существования была создана (благодаря этим налоговым льготам бизнесу) всего 21 тысяча рабочих мест, и при этом расходы государства на 1 рабочее место (от недополученных налогов) составили 10 млн рублей. Кроме того, есть льготы по НДС — на покупку различного металлолома, отходов цветных металлов, драгоценных камней».

По словам Комолова, если суммировать все льготы, получаемые российским бизнесом, выходит, что ежегодно российское государство «дарит» бизнесу почти 1,5 трлн рублей.

«Из этих полутора триллионов 700 млрд приходится на «нефтянку», — подытожил экономист. — Отмена же избыточных налоговых льгот будет безболезненной. Это не приведёт к сокращению инвестиций или рабочих мест».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 15 января, отвечая на вопросы журналистов в рамках Гайдаровского форума, первый вице-премьер РФ Антон Силуанов заявил, что результатом оптимизации законодательства РФ должно стать уменьшение надзорных требований к бизнесу.

«Надеюсь, что половина должна сократиться», — сказал Силуанов.

Также первый вице-премьер поведал о планах правительства РФ «отмести всё старое», что мешает бизнесу, и провести реновацию в мышлении российских предпринимателей.

Комментируя эти доводы, научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг заметил, что главная проблема малого и среднего бизнеса заключается в том, что у него нет перспектив для сбыта продукции: неизвестно, что производить и кому продавать, а покупательная способность населения очень низка.

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