Нефтяной рынок взял курс «только вверх»

Москва, , 15:57 — REGNUM Цены на нефть выросли 16 января в Азии, поскольку Китай принял новые меры для стимулирования своей экономики, поскольку он борется с угрозой эскалации торговой войны с США. Народный банк Китая инвестировал в банковскую систему более $84 млрд — рекордную ежедневную чистую наличность — для поддержания внутренней ликвидности, через день после объявления о ряде снижений налогов и снижении резервных требований банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

«Развитие началось с того, что Рен Хунбинь, помощник министра в министерстве торговли Китая, заявил на пресс-конференции, что в этом году торговля Китая сталкивается с растущей неопределенностью. Нужно учитывать тот факт, что Китай является крупнейшим в мире импортером нефти. И крупные участники рынка жестко ориентируются на состояние экономики страны для принятия важных решений», — пояснил эксперт.

На данный момент все же существуют опасения по поводу торгового спора между США и Китаем на мировую экономику, поскольку основные заказы в Японии в ноябре резко сократились. Стоит также учитывать, что добыча сырой нефти в США вырастет до рекордного уровня в 12 млн баррелей в сутки в 2019 году и достигнет почти 13 млн баррелей в сутки в 2020 году.

«Но в текущей ситуации на глобальный нефтяной рынок это кардинально повлиять не сможет. Поскольку Саудовская Аравия и Россия, по сути, справляются с вопросом стабилизации и контроля цен на нефть. И, как многие уже поняли, что цены на нефть будут только расти. Стоит ожидать, что цены на нефть могут подняться до $63,50 за баррель марки Brent, а сланцевая нефть подрастет до $53,59 за баррель», — считает Гасанов.

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