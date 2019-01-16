В Москве завершена разработка винта для перспективных российских корветов

Москва, , 15:52 — REGNUM Специалисты центра судоремонта «Звёздочка» (Москва) завершили опытно-конструкторские работы по созданию малошумного винта регулируемого шага (ВРШ) для кораблей класса «корвет», сообщает 16 января пресс-служба предприятия.

Перспективный винт предназначен для работы с главным двигателем мощностью 20 МВт. Отмечается, что в ходе работ были полностью отработаны технологии изготовления ВРШ-М, что позволяет развернуть производство изделий на машиностроительных мощностях опытного завода «Вега» и головного предприятия центра судоремонта «Звёздочка» в целях обеспечения потребности Военно-морского флота России.

Отмечается, что применённые при разработке винта решения обеспечили полное исключение импортных комплектующих в составе изделия. Таким образом, московские конструкторы решили задачу импортозамещения при изготовлении винтов.

Преимуществом пропульсивного комплекса являются повышенные ресурс и сроки службы, высокий запас устойчивости при аварийных ситуациях, а также простота регламентных обслуживаний и текущих ремонтов. Замены повреждённых лопастей изделия при невозможности срочной постановки в док могут производиться на плаву.

Технические характеристики ВРШ-М позволяют применять его как на кораблях класса «корвет», так и на перспективных кораблях класса «фрегат». Машиностроительные предприятия Объединённой судостроительной корпорации готовы к производству винтов регулируемого шага большой мощности и для перспективных гражданских судов.

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