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Названо число зарегистрированных в Южной Корее отечественных автомобилей

Экономика

В Южной Корее зарегистрировано более 23 млн отечественных автомобилей

Сеул, 16 января 2019, 16:07 — REGNUM  К концу 2018 года количество зарегистрированных в Южной Корее отечественных автомобилей увеличилось на 3% и составило 23,22 млн единиц. Об этом, как передает YTN, сообщило министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

Согласно нехитрым подсчетам, на каждого второго человека в стране приходится 90,6% автомобилей корейского производства и 9,4% импортных автомобилей.

По типу топлива автомобили с бензиновым двигателем с 2012 года сократились до 45,8%, а количество дизельных автомобилей увеличилось до 42,8%.

Количество гибридных, электро‑ и водородных автомобилей также увеличилось до 2%.

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