Названо число зарегистрированных в Южной Корее отечественных автомобилей

Сеул, , 16:07 — REGNUM К концу 2018 года количество зарегистрированных в Южной Корее отечественных автомобилей увеличилось на 3% и составило 23,22 млн единиц. Об этом, как передает YTN, сообщило министерство земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея.

Согласно нехитрым подсчетам, на каждого второго человека в стране приходится 90,6% автомобилей корейского производства и 9,4% импортных автомобилей.

По типу топлива автомобили с бензиновым двигателем с 2012 года сократились до 45,8%, а количество дизельных автомобилей увеличилось до 42,8%.

Количество гибридных, электро‑ и водородных автомобилей также увеличилось до 2%.