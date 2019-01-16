Казахстан занял 4-е место по количеству открытых компаний в Узбекистане

Ташкент, , 15:33 — REGNUM Казахстан занял четвертое место среди стран, открывших наибольшее количество предприятий в Узбекистане в 2018 году, сообщает 16 января агентство «УзТАГ» со ссылкой на данные государственного комитета республики по статистике.

По данным ведомства, представители России открыли 428 предприятий, Турции — 364, Китая — 351, Казахстана — 246, Южной Кореи — 161. По состоянию на 1 января 2019 года количество действующих предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане составило 7560, что на 37% больше, чем в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам девяти месяцев 2018 года товарооборот между Узбекистаном и Казахстаном составил $2,217 млрд, что на 50,2% больше, чем в январе-сентябре 2017 года.

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