Чеботарев: на поддержу Минкавказа претендуют 19 инвестпроектов

Москва, , 15:30 — REGNUM На 2019 году от субъектов Северо-Кавказского федерального округа поступило 19 заявок на оказание господдержки. Её механизм осуществляется двумя способами: через софинансирование проектов субъектов округа из федерального бюджета и через АО «Корпорация развития Северного Кавказа». Об этом 16 января сообщил в рамках «правительственного часа» в Совете Федерации министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, передает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, софинансирование инвестиционных проектов проводится по схеме: не более 40% от стоимости проекта при 60% средств, вложенных инвестором. Как основной инструмент для решения задачи развития округа используется государственная программа на период до 2025 года. В 2018 году ее объем составил около 14 млрд рублей, уточнил министр.

«С 2017 года по программе поддержка оказана 26 проектам на сумму 25 млрд рублей. Из них уже запущены четыре проекта, которые дали более 200 рабочих мест и привлекли 360 млн рублей частных инвестиций и 238 млн рублей государственных средств», — доложил министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, в рамках «Правительственного часа» глава Минкавказа также рассказал о проблемах округа, среди которых были названы в два раза меньший, чем в целом по России, рост промышленного производства, отставание по сельскому хозяйству, а также высокодотационность ряда регионов и низкий уровень бюджетных доходов на душу населения.

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