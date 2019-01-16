Древнейший город Дагестана ждет перезагрузка

Дербент, Дагестан, , 15:39 — REGNUM Полная перезагрузка ждёт древнейший город Республики Дагестан — Дербент. Для оценки потенциала развития муниципалитета будет проведено исследование, результаты которого лягут в основу конкурсного задания на разработку мастер-плана. Он определит основные векторы развития города на ближайшие восемь лет, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе мэрии Дербента.

На совещании под руководством главы города Хизри Абакарова генеральный директор Агентства стратегического развития «Центр» Сергей Георгиевский пояснил, что к участию в конкурсе на разработку мастер-плана будут приглашены российские и международные компании, специализирующиеся в области комплексного развития территорий и городского планирования, архитектуры, проектирования и финансового моделирования. Такой подход, по его словам, позволяет получить более глубокий анализ задачи и уникальные решения, которые соединят опыт и подходы разных команд.

Слушатели рассказали о своих пожеланиях по развитию города. В частности, предложено построить спортивную школу с бассейном и развлекательный центр, где можно интересно и недорого отдохнуть всей семьёй. Также было указано на острую нехватку в городе детских садов и школ, отсутствие концертной площадки с профессиональным звуком и световым оборудованием.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник сенатора Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, экс-председатель совета директоров АО «Аэропорт «Махачкала» Хизри Абакаров возглавил город Дербент 16 октября 2018 года. Тогда же сам Керимов, выступая перед депутатами городского собрания, заявил о намерении вложиться в развитие города, уроженцем которого он является. В ноябре сенатор перечислил в муниципальный бюджет в виде налогов первые 1,5 млрд рублей.

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Позже глава Дагестана Владимир Васильев сообщил, что Керимов готов перерегистрировать свой бизнес в Дагестан. От капитала сенатора, по словам политика, в виде налогов будет поступать до 5 млрд рублей в год. Однако средства не оставят в полном объёме в казне Дербента. Они будут проходить через республиканский бюджет и уходить в город по соответствующим программам.