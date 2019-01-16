Названо количество испорченных купюр в Южной Корее

Сеул, , 15:48 — REGNUM Согласно данным, предоставленным Банком Южной Кореи, количество поврежденных купюр, составило 630 млн штук, что на 4% больше, чем годом ранее, сообщает SBS News.

Сумма порванных, выброшенных или сожженных южнокорейских купюр в 2018 году составила 4,3 трлн вон (~$3,8 млрд). Суммарная стоимость всех купюр увеличилась на 13% и составила 4,3 трлн вон (~$3,8 млрд).

Если все купюры сложить вместе, их высота составит 62,5 км .

Отмечается, что больше всего в стране было испорчено купюр номиналам 10 000 вон (61,6%), затем шли купюры номиналом 1 000 вон (36,7%), 5 000 вон (5,8%), 50 000 вон (2%), а также монеты номиналом 100 вон (25,7%), 50 вон (6,9%), 500 вон (5,7%).

«Мы стараемся заменять все испорченные купюры, однако стоимость замены старых купюр новыми составило 64 млрд вон. Большинство купюр было испорчено из-за неправильного хранения», — заявили представители центрального банка Республики Корея.