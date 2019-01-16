Чубайс живет в парадигме девяностых: почему Россия не «расточительна»

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Российская экономика вовсе не является «энергорасточительной», доступность электроэнергии — важнейший компонент, благодаря которому новые российские производства стали эффективными, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 16 января, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя заявления главы Роснано Анатолия Чубайса об «энергорасточительности» России.

Как сообщалось ранее, в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме Чубайс заявил, что Россия — одна из самых «энергорасточительных» стран мира, а уровень энергоэффективности с 2014 года перестал расти. Цены на электроэнергию в России вдвое ниже, чем в мире, и изменить ситуацию с энергоэффективностью может либо их рост, либо введение социальных норм потребления, отметил глава Роснано.

Анатолий Чубайс не совсем прав. Он живет в парадигме девяностых годов, когда экономика носила преимущественно сырьевой характер. Сейчас принята стратегия импортозамещения и происходит выстраивание национальной экономики, ориентированной на внутренний спрос, а не только на экспорт. Доступность электроэнергии — важнейший компонент, благодаря которому новые производства становятся эффективными.

Дело не в расточительности. Бизнес переориентировался на большее задействование электроэнергии, с которой у нас нет проблем. В этом наше преимущество, а если цены на электроэнергию будут повышены, мы просто утратим это преимущество, и никаких благ это не принесет.

Введение социальных норм потребления, особенно для граждан — это тоже спорный вопрос, требующий как минимум дополнительной проработки. Нормы могут быть введены такие, что их будет хватать гражданам только на освещение, в то время как у всех семей, естественно, должна сохраниться возможность ведения нормального хозяйства, — отметил Дмитрий Кумановский.