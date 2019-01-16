Силуанов напомнил Собянину задачу по малому бизнесу

Москва, , 15:26 — REGNUM Доля малого и среднего бизнеса в экономике России должна увеличиться на 10 пунктов, поскольку стоит такая задача, заявил 16 января первый вице-премьер РФ Антон Силуанов на Гайдаровском форуме.

Таким образом первый вице-премьер ответил на слова мэра Москвы Сергея Собянина о том, что доля малого и среднего бизнеса в экономике не вырастет до уровня в 30%.

«Сергей Семёнович не верит, то, что доля малого и среднего бизнеса должна увеличиться. Но у нас такие задачи стоят: за шесть лет увеличить малого и среднего бизнеса с 22 до 32,5%, то есть на 10 пунктов», — сказал Силуанов.

Слова первого вице-премьера мэр Москвы встретил улыбкой и согласным киванием.

Ранее Сергей Собянин заявил, что не понимает, как должна меняться структура экономики.

«Я не очень верю, когда говорят, что у нас доля малого и среднего бизнеса в экономике будет 30 процентов. Надо закрыть «Газпром», «Роснефть», и тогда у нас доля малого и среднего бизнеса будет 30%. Либо месторождения раздать малому и среднему бизнесу», — предположил столичный мэр.

Темой дискуссии была реализация национальных проектов в РФ.

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