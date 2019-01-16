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Кудрин рассказал, как вывести Россию в топ-5 мировых экономик

Экономика

Стране необходимы дополнительные политические меры, которые создадут драйв и экономический рост, полагает руководитель Счетной палаты

Москва, 16 января 2019, 15:00 — REGNUM  Для того, чтобы Россия попала в число пяти крупнейших мировых экономик, следует вдобавок к реализации национальных проектов существенно увеличить полномочия субъектов Российской Федерации, заявил в ходе Гайдаровского форума глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом пишет 16 января «Коммерсантъ».

По мнению руководителя ведомства, также следует передать часть федеральных земель властям в регионах.

«Это серьезные структурные шаги, они не все прописаны в нацпроектах. Я считаю, что нам нужны дополнительные меры политики, которые создадут драйв и экономический рост», — подчеркнул Кудрин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своем выступлении на Гайдаровском форуме глава Роснано Анатолий Чубайс назвал одной из проблем России то, что стоимость электроэнергии в стране на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой.

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