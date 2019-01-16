Объём производства сахара на заводах «Русагро» сократился на 11%

Москва, , 14:59 — REGNUM Предприятия группы «Русагро» завершили сезон производства сахара 2018/2019, показав сокращение производства на 11% по сравнению с предыдущим сезоном. Об этом 16 января сообщает пресс-служба компании.

Всего в нынешнем сезоне сахарные заводы «Русагро» проработали 109 дней и произвели 753,9 тысячи тонн сахара. За указанный срок было переработано 5,2 млн тонн сахарной свеклы со средним показателем дигестии 18%.

Отмечается, что общий объём производства сахара в России за август-декабрь 2018 года составил 5,7 млн тонн. Этот показатель на 6% ниже уровня прошлого года. В первом полугодии 2019 года, предполагают в компании, может быть произведено еще до 200 тысяч тонн сахара.

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