Артамонов: регионам надо создавать условия для развития экономики

Калуга, , 14:58 — REGNUM Властям важно создать в регионах условия для повышения эффективности экономики, благодаря чему и происходит наполнение бюджетов, заявил 15 января губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в рамках дискуссии на тему «Национальные цели и социальные вызовы: региональный аспект» на рабочей площадке X Гайдаровского форума. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. В дискуссии приняли участие первый заместитель председателя правительства РФ — министр финансов России Антон Силуанов, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, депутаты и главы субъектов страны.

На встрече речь шла об обеспечении на региональном уровне условий для достижения национальных целей, реализации стратегии социально-экономического развития и социальной политики с точки зрения синхронизации полномочий и источников финансирования.

«Главное — заработать, наполнить нашу казну: федеральные, региональные, муниципальные бюджеты. Первоосновой должно стать создание условий, мотивирующих экономику развиваться», — подчеркнул Анатолий Артамонов.

По мнению главы Калужского региона, создание и укрепление инфраструктуры во всех сферах и есть ключевая задача на ближайшую перспективу.

В своем выступлении калужский губернатор отметил значение ранее принятых на федеральном уровне решений, которые помогли регионам в их развитии и реализации национальных проектов. К примеру, Артамонов назвал важными инициативы министерства финансов России по выделению бюджетных кредитов, реструктуризации долгов, изменению пропорции софинансирования инвестиционных программ. Как считает калужский губернатор, данный опыт необходимо учесть при реализации национальных задач на современном этапе. При этом глава Калужской области особо подчеркнул необходимость более тщательной проработки нюансов взаимодействия центра и регионов и особенно, в части обеспечения финансирования.

Второй день X Гайдаровского форума, сегодня, 16 января начался с бизнес-завтрака, мемой которого стала «Государство и бизнес на пути цифровой трансформации агропромышленного комплекса». Напомним, Гайдаровский форум проводится с 2010 года. Организаторы — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт Егора Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР).