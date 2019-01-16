В Казахстане планируют создать отечественный бренд автомобиля

Астана, , 14:57 — REGNUM Правительство Казахстана поручило ассоциации автомобильного бизнеса республики создать отечественную марку автомобиля, заявил глава ассоциации Андрей Лаврентьев, сообщает 16 января агентство «Казинформ».

По его словам, китайская компания Jac уже заинтересовалась в создании казахстанского бренда.

«Это будет отечественная марка как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada», — добавил Лаврентьев.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января заместитель ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева заявила, что объем продаж новых автомобилей в Казахстане в 2019 году может превысить 70 тыс. единиц.

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