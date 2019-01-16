Во Владимирской области может появиться сырный завод за 2 млрд рублей

Камешково, Владимирская область, , 14:57 — REGNUM Во владимирском моногороде Камешково может появиться производство сыра, инвестиции в которое составят два миллиарда рублей. Как сообщили 16 января в пресс-службе региональной администрации, сейчас идут подготовительные работы. В частности, готовится бизнес-план и согласовываются технические условия.

Планируется, что реализация проекта может начаться уже в 2019 году. Завод появится на территории опережающего социально-экономического развития «Камешково». Площадь производства составит около 7 га, на нем должно быть создано 140 новых рабочих мест.

«В ходе запланированных встреч решаются вопросы о наличии на территории области производителей молока жирностью более 2,5 процентов, способных обеспечить потребность производства в объёме 330−350 тонн молока, а в последствии, при выходе на проектную мощность, — 500 тонн молока в сутки», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что территория опережающего социально-экономического развития «Камешково» была создана в сентябре 2018 года. Ранее, в 2017 году, в Камешково был открыт индустриальный парк, площадь которого составляет 94 га. На реализацию проекта было направлено в общей сложности 852 млн рублей, из которых 636 млн рублей — доля Фонда развития моногородов.

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