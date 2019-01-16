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Чубайс считает проблемой дешевизну электричества в России

Экономика

Причины низкой цены электроэнергии кроются в двух факторах: в девальвации рубля и в «антинародной реформе электроэнергетики», полагает глава Роснано

Чубайс считает проблемой дешевизну электричества в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Анатолий Чубайс

Москва, 16 января 2019, 14:44 — REGNUM  Стоимость электроэнергии в России на сегодняшний день приблизительно в два раза ниже среднемировой, заявил в ходе Гайдаровского форума глава Роснано Анатолий Чубайс. Об этом сообщает 16 января РБК.

По мнению Чубайса, чрезмерно низкие цены на электричество приводят к тому, что электроэнергия тратится неэффективно. Также бывший глава РАО «ЕЭС России» заявил, что причины дешевизны электроэнергии кроются в двух факторах: в девальвации рубля и в «антинародной реформе электроэнергетики, в создании рынка в электроэнергетике».

«В результате мы оказываемся в ситуации фундаментального правила: если дешевое — экономить незачем», — сказал глава Роснано, поддержав идею введения в России социальной нормы потребления электричества.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 октября 2018 года заместитель министра энергетики России Вячеслав Кравченко заявил, что подавляющее большинство граждан России — 95% — соблюдают так называемые социальные нормы потребления электроэнергии, которые проходят обсуждение в правительстве.

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