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Белоруссия разрабатывает стратегию обращения с ОЯТ

Экономика

В Островце прошло общественное обсуждение проекта стратегии

Минск, 16 января 2019, 14:35 — REGNUM  15 января стали известны итоги собрания с общественностью по вопросу обсуждения доклада экологической оценке стратегии обращения с облученным ядерным топливом (ОЯТ) Белорусской АЭС, прошедшего днем ранее в городе Островце.

По результатам технико-экономического исследования в качестве приоритетного был определен вариант, основанный на отправке ОЯТ в Россию для его переработки с возвратом в Белоруссию образующихся при переработке радиоактивных отходов, содержащих цезиево-сторнциевые радионуклиды. Направление ОЯТ на переработку в Россию исключает необходимость создания на территории Белоруссии пункта глубинного захоронения ОЯТ.

Участие в собрании приняли 179 человек, в том числе граждане Белоруссии, России, Украины и Казахстана, представители общественных и экологических организаций и сотрудники СМИ. В общей сложности было получено 12 вопросов и замечаний, которые будут учтены при доработке данного доклада и проекта стратегии.

После того, как будет утверждена стратегия обращения с ОЯТ Белорусской АЭС, Россия и Белоруссия приступят к разработке межправительственного соглашения по отправке ОЯТ в Россию и его последующей переработке. Проект соглашения уже разработан российской стороной и передан белорусским коллегам для дальнейшего обсуждения

regnum author Борис Марцинкевич
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