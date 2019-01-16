НОВАТЭК зарегистрировал новую дочернюю структуру

Село Яр-Сале, Ямало-Ненецкий АО, , 14:32 — REGNUM 15 января появилась информация о том, что НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз (100% ее акций — собственность НОВАТЭК) зарегистрировала дочернюю компанию «Обский СПГ». Место регистрации — село Яр-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа, уставной капитал — 1 миллион рублей, основными видами деятельности заявлены добыча углеводородов, трубопроводный транспорт, геологоразведка и торговля твердым, жидким и газообразным топливом.

Конкретные проекты, которыми займется «Обский СПГ», пока неизвестны, ориентироваться можно только на название и место регистрации, а также на заявленную НОВАТЭКом стратегию, в соответствии с которой объем производства СПГ к 2030 году должен вырасти на 65−70 млн тонн. Завод «Ямал-СПГ» в конце 2018 года выведен на проектную мощность в 16,5 млн тонн, создается дополнительная опытно-промышленная технологическая линия мощностью еще в 1 млн тонн в год. Известны параметры второго проекта НОВАТЭКа: «Арктик СПГ-2» будет иметь мощность в 19,8 млн тонн в год, ресурсными месторождениями для него станут Утреннее (Салмановское), Гыданское и другие месторождения Гыданского полуострова.

НОВАТЭК продолжает геологическую разведку еще на нескольких приобретенных в последнее время лицензионных участках на Ямальском и Гыданском полуостровах, нельзя исключать того, что у компании уже есть какие-то планы и по следующим проектам строительства заводов по сжижению природного газа.