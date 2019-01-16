Новые технологии балансировки энергосистемы Германии

Берлин, , 14:30 — REGNUM 15 января немецкая технологическая группа Wärtsilä подписала контракт с коммунальной компанией Дрездена DREWAG о строительстве новой теплоэлектроцентрали.

Электростанция Дрезден-Рейк будет оснащена восемью двигателями Wärtsilä 31SG, работающими на природном газе, с электрической мощностью около 90 МВт. Двигатели Wärtsilä достигают полной мощности при запуске за считанные минуты, что позволяет им обеспечить немедленную балансировку энергосистемы, так как она использует все больше и больше энергии от периодически возобновляемых источников, таких как ветер и солнечная энергия. По словам управляющего директора DREWAG Ф. Бринкманна, ультрасовременная технология газовых двигателей, предоставляемая Wärtsilä, предназначена для выработки минутной мощности, когда это наиболее ценно.

М. Круисдийк, вице-президент по энергетическому бизнесу Wärtsilä в Европе, подчеркнул, что это вторая крупная теплоэлектростанция, которую Wärtsilä строит в Германии. Совершенно очевидно, что количество заказов на электростанции по такой технологии у компании Wärtsilä будет быстро увеличиваться — правительство Германии продолжает проводить последовательную политику, направленную на дальнейшее развитие в стране ВИЭ-энергетики. Чем больше в объединенной энергетической системе Германии будет доля прерывистой альтернативной энергетики — солнечной и ветровой, которая принципиально не поддается диспетчеризации, тем выше будет необходимость в пиковой балансировке при помощи двигателей Wärtsilä 31SG. Конечный результат несколько парадоксален, но совершенно логичен: чем активнее та или иная страна развивает ветровую и солнечную энергетику, тем больше становится потребность такой страны в природном газе. Это и является одной из причин того, что Германия последовательно выступает сторонником строительства магистрального газопровода «Северный поток-2».