В Китае повысили цены на нефтепродукты

Пекин, , 14:28 — REGNUM С 15 января 2019 года решением Государственного комитета по делам развития и реформ Китайской Народной Республики в Китае были повышены розничные цены на бензин и дизельное топливо. Рост оптовых цен составит 105 юаней за тонну (около 15,5 долларов США), что приведет к повышению розничных цен на 0,1 юаня за литр (0,15 доллара США).

В соответствии с действующим механизмом ценообразования, если международные цены на сырую нефть изменятся более чем на 50 юаней/т. и остаются на этом уровне в течение 10 рабочих дней, цены на бензин и дизельное топливо должны быть т соответствующим образом скорректированы. Таким образом, руководство Китая регулирует цены на топливо на основе динамики цен на нефть на международных рынках и внутренних экономических условий. Действующий механизм ценообразования был принят в марте 2013 г.

Конец 2018 года в Китае ознаменовался последовательным снижением цен на нефтепродукты — в связи с тем, что столь же последовательно снижались мировые цены на нефть. Повышение мировой нефтяных цен в начале 2019 года привело к новой корректировке.