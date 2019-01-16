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Индия продолжает импорт нефти из Ирана

Экономика

Впереди – переход на торговлю в национальных валютах

Индия продолжает импорт нефти из Ирана
Нефтяной танкер

Нью-Дели, 16 января 2019, 14:25 — REGNUM  15 января Индия опубликовала данные по объему импорта нефти из Ирана за декабрь 2018 года. Поставки составили 302 тысячи баррелей в день, превысив ноябрьские показатели на 9,4%, большему росту воспрепятствовало нехватка судов.

МИД Индии официально объявил, что страна продолжит импорт иранской нефти, используя предоставленную США полугодовую отсрочку от антииранских санкций. В начале ноября 2018 США сделали исключение для восьми стран, в число которых вошла и Индия.

В то же время в начале января 2019 года глава государственного банка Индии сообщил о том, что с Ираном начаты расчеты в рупиях — в соответствии с двусторонним соглашение о торговле в национальных валютах, подписанном в декабре 2018 года. Индийские нефтеперерабатывающие заводы будут перечислять рупии за поставляемое сырье на счета NIOC, National Iranian Oil Company в двух банках, не подключенных к системе SWIFT — UCO Bank и IDBI Bank. Эта новость прекрасно коррелирует с сообщениями NIOC о том, что в 2019 году компания будет продолжать наращивать объемы торговли нефтью на иранской нефтяной бирже IRENEX, поскольку биржевые торги позволяют не раскрывать информацию о конечных покупателях.

regnum author Борис Марцинкевич
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