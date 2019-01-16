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Власти Италии могут ужесточить условия для лоукостеров ради «Алиталии»

Экономика

Законопроект предоставит правительству новые полномочия

Рим, 16 января 2019, 14:22 — REGNUM  Правящие партии Италии разрабатывают законопроект, который лишит государственной поддержки те авиакомпании-лоукостеры, которые не платят налоги в Италии или платят лишь малую их часть, сообщает Affari Italiani в среду, 16 января.

Законопроект предоставит правительству новые полномочия в сфере «упорядочивания» той поддержки, которая предоставляется участникам рынка воздушных перевозок.

Целью этого законопроекта является поддержка государственной авиакомпании Alitalia, которая, по мнению депутатов, потеряла часть клиентов из-за льготных условий, предоставляемых ее конкурентам.

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Экономика Италии
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