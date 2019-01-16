На Ямале руководитель фирмы подозревается в невыплате зарплаты

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 14:41 — REGNUM На Ямале предстанет перед судом руководитель строительной фирмы из Нового Уренгоя, который намеренно не выплачивал сотрудникам заработную плату. При этом генеральный директор переводил деньги предприятия на свой банковский счет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По версии следствия в период с февраля по август 2018 года гендиректор ООО «Уралкапспецстрой», имея финансовую возможность и наличие денежных средств на счетах организации, не выплачивал заработную плату 17 работникам. Задолженность по невыплате заработной платы составила более 320 тысяч рублей.

Руководитель строительной фирмы обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.145.1 УК РФ («Полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев»).

Обвиняемый вину в совершении преступления признал в полном объеме и частично погасил задолженность по заработной плате перед одним работником. Уголовное дело направлено в суд.

Напомним, «борзотой» в России стали называть работодателей, которые намеренно не платят своим сотрудникам после высказывания президента РФ Владимира Путина о поведении руководства Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий. В июне 2017 года сотрудники завода обратились на прямую линию с президентом России. Они заявили, что один из владельцев предприятия отказался платить им зарплату до тех пор, пока не попросит президент.

Владимир Путин удивился такой «борзоте» и 9 июля 2017 года поручил главе Свердловской области Евгению Куйвашеву разобраться в вопросе. В итге долги были погашены, а совладелец завода попал на скамью подсудимых и уже осуждён к колонии.