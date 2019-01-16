Пенсия в биткоинах: миф или реальность

Москва, , 14:17 — REGNUM Криптовалютный рынок продолжает падение 16 января: курс BTC опустился ниже $3 700 и находится вблизи отметки в $3 634.55. XRP подешевел до $0.327, Bitcoin Cash — до $130, Ethereum до $122.35. На данный момент никаких предпосылок как для роста, так и для серьезного падения цен — нет, заявил корреспонденту аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Главной новостью является перенос обновления Constantinople в сети Ethereum. Разработчики нашли баг, с помощью которого смарт-контракты будут уязвимы к re-entrancy attacks — зацикливанию функции передачи средств с адреса, пока не закончатся газ или деньги на контракте. Сроки устранения ошибки на данный момент неизвестны.

«Из положительного можно выделить дальнейшую децентрализацию биткоина благодаря сокращению доли Bitmain в добыче криптовалюты, которая планомерно снижалась с начала 2018 года и к концу года остановилась на уровне в 30% против 53% в январе. Кроме того, в хэшрейте битка растет доля анонимных майнеров: в данный момент на них приходится порядка 23% сети, что значительно сокращает возможность проведения «атаки 51%», — пояснил эксперт.

Достаточно активно обсуждается возможность добавления биткоина в российские резервы наравне с золотом и иностранной валютой, однако, вероятность этого события крайне мала. Во-первых, для покупки 1/6 части торгуемых биткоинов необходимо действовать скрытно во избежание разгона котировок, ну, а во-вторых, следует проделать большую работу от открытия счетов до создания некой промежуточной цифровой валюты, что точно бы не ускользнуло от внимания рынка.

«Таким образом, либо правительство России уже скупило биткоины и теперь пытается манипулировать ценами, что крайне маловероятно, либо реальные действия произойдут еще не скоро. Отдельного разговора заслуживает твиттер-аккаунт, с поста которого началось распространение новости. В нем содержится информация о покупке биткоина в рамках пенсионной реформы.

Неизвестно, что сложнее представить — пенсионеров, получающих пенсию в битках, или использование Пенсионным Фондом РФ монет в качестве инвестиционного актива, что противоречит всем возможным требованиям к риск-менеджменту», — полагает Мащенко.

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