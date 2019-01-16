Среда, 16 Января 2019 года
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Инфляция в Италии второй год подряд составила 1,2%

Экономика

Стоимость потребительской корзины также выросла на 1,2%

Рим, 16 января 2019, 14:15 — REGNUM  По итогам 2018 года инфляция в Италии второй год подряд составила 1,2%, сообщили в среду, 16 января, в национальной службе статистики Istat.

Так называемая базовая инфляция, без учета стоимости энергоносителей и свежих продуктов питания, составила 0,7%, что также соответствует уровню 2017 года.

Стоимость потребительской корзины, в которую в Италии включают не только продукты питания, но также средства по личному уходу и по уходу за домом, также выросла на 1,2%, что меньше, чем в 2017 году (1,5%).

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Экономика Италии
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