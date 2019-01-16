Госдума не поддержала идею обновить потребительскую корзину

Москва, , 14:11 — REGNUM Госдума проголосовала против двух законопроектов, направленных на сокращение срока действия закона о потребительской корзине в целом в РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 16 января.

Альтернативные законопроекты были внесены в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия» и ЛДПР. Так, в частности, депутаты фракции «Справедливая Россия» предлагали исключить из закона о потребительской корзине нормы, которые предусматривают, что он действует до 31 декабря 2020 года включительно. Они отмечают, что такая норма противоречит закону о том, что пересмотр потребительской корзины должен происходить раз в пять лет, а текущий закон был принят в 2012 году. Кроме того, уверены депутаты, набор продовольственных товаров, включенных в потребительскую корзину сегодня, не соответствует рекомендациям Минздрава по рациональным нормам потребления пищевых продуктов.

Депутаты фракции ЛДПР, в свою очередь, также предлагали изменить срок действия закона о потребительской корзине таким образом, чтобы в 2019 году он прекратил работать.

«Необоснованное продление срока действия старой потребительской корзины, обеспечивающей лишь физиологическое выживание, до 2020 года включительно создает риск искажения информации о масштабах бедности и о необходимых мерах по ее ликвидации, а также снижения уровня жизни малообеспеченных граждан», — отмечали авторы законопроекта.

Однако большинство депутатов проголосовали против принятия обеих инициатив. Такое решение ранее высказало в официальном отзыве и правительство. Так, в частности, отмечалось, что прекращение действия закона о потребительской корзине повлечет за собой необходимость устанавливать новую корзину, а это может привести к дополнительным расходам из бюджета.

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