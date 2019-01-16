Среда, 16 Января 2019 года
15:07:21 МСК

Дороги в обход двух городов Дагестана спроектируют к концу 2020 года

Экономика

На строительство объектов будет выделено более 50 млрд рублей

Дороги в обход двух городов Дагестана спроектируют к концу 2020 года
Шамиль Магомедов
Дербент

Махачкала, 16 января 2019, 15:05 — REGNUM  Проектирование объездных автомобильных дорог в обход дагестанских городов Дербент и Хасавюрт планируется завершить к концу 2020 года. Специалисты уже приступили к данной работе, сообщили ИА REGNUM 16 января в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Дагестана.

Напомним, в октябре 2018 года глава ведомства Ширухан Гаджимурадов рассказал, что на строительство двух объездных дорог будет выделено более 50 млрд рублей. Работы планируется завершить к 2025 году, что избавит Дербент и Хасавюрт от транзитного транспорта.

Благодаря четырём полосам движения, дороги смогут пропускать до 30 тысяч автомобилей в сутки. Развести встречные потоки и повысить безопасность движения на данных участках позволят широкая разделительная полоса и барьерное ограждение.

Читайте ранее в этом сюжете: Два города Дагестана за 50 млрд рублей освободят от транзитного транспорта

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить