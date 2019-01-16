Силуанов и Собянин поспорили, куда вложить деньги нацпроектов

Москва, , 14:09 — REGNUM Первый вице-премьер РФ Антон Силуанов напомнил мэру Москвы Сергею Собянину об обязательствах, которые есть у власти перед жителями всей России. Дискуссия о национальный проектах состоялась 16 января на Гайдаровском форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Собянин заявил, что больший эффект дадут вложения средств в инфраструктуру крупных городов, и «без развития агломераций крупных городов, без концентрации инвестиций там, никакого роста ни инновационной экономики, ни производительности труда не будет».

«Я согласен с Сергеем Семёновичем, что если мы хотим получить быстрый эффект от вложений, то, конечно, это агломерации, это большие города. Но, очевидно, нельзя забывать и про другие регионы, где, быть может, нет такого скопления промышленности, людей. Там тоже люди должны получать те же самые услуги государственные — образование, здравоохранение. Там тоже люди должны ездить по нормальным дорогам. Это наша обязанность», — ответил Силуанов.

Первый вице-премьер добавил, что «улучшения должны почувствоваться везде».

По мнению Собянина, эффективность вложений в крупные города, а не в сельскую местность, выше в 5−6 раз. Поэтому инвестиции в агломерации, полагает столичный мэр, должны стать приоритетом.

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