«Луйкойл» сообщил о фактах рассылки ложных писем от имени компании

Москва, , 14:03 — REGNUM На факты распространения ложных сведений о продаже нефтепродуктов путем рассылки писем, якобы подписанных членами Совета директоров компании «Луйкойл», обратили внимание всех заинтересованных лиц в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что адресаты получали письма, оформленные с неправомерным использованием товарных знаков и фирменного стиля.

«Напоминаем о необходимости проявлять осмотрительность при общении с незнакомыми адресатами, сверять информацию в представленных документах с официальным сайтом ПАО «ЛУКОЙЛ», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что компания не несет ответственности за нежелательные последствия, которые могут возникнуть в результате использования подобных ложных сведений.

Ранее в «Луйкойле» в «Лукойле» опровергли сведения о завышении тарифа на услуги Варандейского терминала, назвав опубликованные в прессе доводы отдельных источников «ошибочными».

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