«Власти Украины готовы похоронить угольную отрасль» — депутат Рады

Киев, , 13:52 — REGNUM «Властям Украины не нужна отечественная угольная промышленность, поскольку они закупают уголь в России и США». Об этом 16 января с парламентской трибуны заявила депутат от фракции «Радикальной партии» Валерия Заружко.

«Власть покупает уголь за границей. К сожалению, отечественная угольная промышленность власти не нужна. А шахтеры нуждаются в срочной помощи, потому что люди уже устали. Люди говорят, что их стимулируют уезжать за границу. Целые города могут оказаться пустыми, без людей. Мы требуем провести настоящую реформу угольной отрасли, чтобы у шахтеров было будущее. Мы требуем принять наш законопроект «покупай украинское, плати украинцам», чтобы шахтеры были уверены в том, что у них будет работа и достойная зарплата тут — в Украине и им не нужно будет выезжать. Мы требуем от власти прекратить уничтожать рабочие места», — сказала Заружко.

По её словам, правительство Владимира Гройсмана хочет окончательно уничтожить угольную отрасль.

«К сожалению, власть продолжает экономическую политику, которая предлагает украинцам бедность, нищету, трудовую миграцию, унижение и отсутствие каких-либо перспектив. Катастрофическая ситуация сложилась на государственном предприятии «Селидовуголь». Ко мне обратились рабочие шахт 1/3 «Новогродовская», «Котляревская», «Кураховская» и «Украина». Над людьми не только издеваются, своевременно не оплачивая им зарплату. Украинскую угольную промышленность убивают, угрожая отключением электроэнергии, оставлением шахт без водоотлива и проветривания», — добавила Заружко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Государственной фискальной службы Украины, в течение января-ноября 2018 г. Киев импортировал угля почти на $2,7 млрд. При этом 62% угля (на 1,7 млрд. долл.) Украина закупила у Российской Федерации. В США Украина купила угля на 806 млн. долл., что составляет 30% от общего объёма закупок. Замыкает тройку лидеров по поставкам угля Канада — 129 миллионов долларов, 4,8% импорта.