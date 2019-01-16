Врио курского губернатора обещает спасти ФК «Авангард»

Курск, , 13:44 — REGNUM Курский футбольный клуб «Авангард» не собираются закрывать из-за долгов, а будут спасать с помощью аудиторов и инвесторов. Как заявил врио губернатора Роман Старовойт, на ближайшее время запланирован аудит финансово-экономического состояния клуба.

Специализированная организация подготовит отчёт о долгах ФК, после чего будет решаться его дальнейшая судьба. В январе и феврале команда поедет на сборы в Турцию. Запланирована и встреча с врио губернатора.

«Вопрос о закрытии клуба никогда не ставился, не стоит он и на сегодняшний день. В конце прошлого года мною был найден инвестор, который оплатил участие команды в январско-февральских сборах. Команда должна выехать 19 января, и перед этим я планирую с ней встретиться и рассказать более подробно, какие планы у региона по поддержке и развитию клуба», — заявил Старовойт.

ФК «Авангард» является гордостью Курской области — бронзовым призёром первенства Олимп ФНЛ и финалистом Кубка России 2018 года. В конце 2018 года в отставку подал президент клуба Николай Волокитин, хотя команда выразила надежду, что он вернётся на пост. Тогда же стало известно о финансовых проблемах клуба, для решения которых врио губернатора создал попечительский совет.

В начале 2019 года болельщики испугались, что команда не выйдет из отпуска. Защитник «Авангарда» Кирилл Гоцук заявил, что игроки несколько месяцев не получали зарплаты и премии, у спортсменов закончилось терпение, а новому руководству региона команда «не нужна». Гоцук добавил, что игроки собираются расторгнуть свои контракты.

В то же время Роман Старовойт рассказал о многомиллионных долгах клуба и суммах, которые были направлены в команду из бюджета в 2018 году — около 200 миллионов рублей — и усомнился в прозрачности бухгалтерии ФК. Николай Волокитин, до сих пор формально числящийся президентом клуба, на созванной по этому случаю пресс-конференции предположил, что врио губернатора намеренно передают искажённую информацию. Этим же он объяснил тот факт, что Старовойт упомянул об уголовном деле о неуплате налогов в отношении руководства ФК, которого не существует в природе, пояснив, что действительно является фигурантом дела, — но как руководитель ООО «ПК Кристалл-Лефортово». Финансовые проверки, по мнению Волокитина, помогли бы разобраться в этой путанице, но аудит должен завершиться в феврале, в то время как отчётность по прошедшему сезону полностью будет готова только в марте 2019 года.