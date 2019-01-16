УФАС завела дело против правительства Удмуртии о строительстве детсадов

Ижевск, , 13:33 — REGNUM В отношении правительства Удмуртии, министерства экономики и компаний ООО «Дельта-Строй» и ООО «Дельта-Дом» возбуждено дело по признакам нарушения Закона «О защите конкуренции». Не исключено, что указанные ведомства и организации заключили соглашение, ограничивающее конкуренцию, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

Ведомство установило, что две указанные компании строили детские сады в Завьялово и Сарапуле в рамках инвестиционных проектов Удмуртии. Земельные участки для реализации проектов этим ООО были выделены без проведения торгов. При этом планируется выкупить построенные здания за счет средств федерального и республиканского бюджетов в рамках программы создания в регионе дополнительных мест в детских садах для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

«Удмуртское УФАС России полагает, что такая схема реализована в целях ухода от проведения конкурентных процедур для обеспечения нужд Удмуртской Республики по определению подрядчика по строительству зданий детских садов», — подчеркнули в антимонопольном органе.

Дело будет рассматриваться 14 февраля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью прошлого года, согласно распоряжению главы Удмуртии Александра Бречалова, нескольким компаниям были предоставлены участки для строительства 15 учреждений для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, которые в дальнейшем планируется выкупить у инвесторов за счет бюджетных средств.

В частности, выделены по два участка в Сарапуле, Балезино, Завьяловском районе, Уве, по одному — в Якшур-Бодье, Кезу, Воткинске и Малой Пурге, три участка — в Игре.

Федеральное финансирование по строительству таких детских учреждений в Удмуртии на 2018 год составило 632 млн рублей.