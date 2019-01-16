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На месторождении Кашаган в Казахстане остановят добычу нефти — СМИ

Экономика

Срок капитального ремонта оборудования составит 45 дней

Атырау, Казахстан, 16 января 2019, 13:12 — REGNUM  Северо-Каспийская операционная компания (СКОК) планируется провести в 2019 году капитальный ремонт оборудования на нефтяном месторождении Кашаган, что приведет к полной остановке добычи нефти на 45 дней, сообщает 16 января агентство «Казинформ» со ссылкой на компанию.

В СКОК уточнили, что добытая до момента остановки производства нефть будет полностью экспортирована, без последующего хранения. Для проведения ремонтных работ планируется привлечь значительное количество персонала подрядных организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года объем производства нефти, включая газовый конденсат, в Казахстане составил 90,4 млн тонн, что на 4,8% больше, чем в 2017 году.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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