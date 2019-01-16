Электросетевой комплекс Улан-Удэ отдан в аренду МРСК Сибири

Улан-Удэ, , 13:07 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба одобрила договор о передаче в аренду МРСК Сибири — «Бурятэнерго» электросетевого комплекса АО «Улан-Удэ Энерго». Об этом сегодня, 16 января, со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ИА «Восток-Телеинформ».

Известно, что сделка между советами директоров ПАО «МРСК Сибири» и АО «Улан-Удэ Энерго» происходила в конце 2018 года при поддержке администрации города Улан-Удэ, которой принадлежит 25% акций предприятия.

«Таким образом, начиная с января 2019 года, филиал «Бурятэнерго» обслуживает не только большую часть районов Республики Бурятия, но и отвечает за электроснабжение жителей столицы региона — Улан-Удэ», — поясняют энергетики.

По мнению руководителя филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Бурятэнерго» Сергея Козлова, от объединения «Бурятэнерго» и «Улан-Удэ Энерго» выигрывают все. Но главное — «регион и его столица получат финансово здоровую компанию с понятной и прозрачной механикой работы, инвестирующую в развитие и модернизацию электросетевого хозяйства»

Срок аренды составляет семь лет. Объединение сетевых компаний, как сказано в официальной информации, происходит для обеспечения надежного и качественного электроснабжения жителей столицы Бурятии. Известно, что в перспективе МРСК Сибири планирует выкупить сети «Улан-Удэ Энерго.