«Мнимая кредиторская задолженность»: налоговики Алтая против завода Чувашии

Барнаул, , 13:00 — REGNUM Налоговая служба Алтайского края в рамках дела о банкротстве АО «Алтайский моторный завод», входящего в машиностроительно-индустриальный концерн «Тракторные заводы», пытается обжаловать включение в реестр кредиторов предприятия требования другой компании концерна — ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на сумму более 33 млн рублей. Апелляционную жалобу суд рассмотрит 5 февраля 2019 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, оба завода входят в российский концерн «Тракторные заводы», который помимо предприятий на Алтае и в Чувашии включает в себя ряд заводов и юрлиц в Мордовии, Карелии, Владимирской, Курганской, Волгоградской и Липецкой областях.

На сегодня весь концерн и его предприятия испытывают финансовые трудности, которые возникли в результате долга по кредиту, полученному в 2011 году. Право требования по нему позднее получил Внешэкономбанк, который в 2017 году начал активную работу по взысканию, в том числе и через банкротные иски. Сумма долга концерна, а также заводов, ряд из которых выступили поручителями, по разным данным, составляет 70−90 млрд рублей.

В апреле 2018 года госкорпорация Ростех приняла решение перевести на себя право требования задолженности, взяв оборонную часть концерна в своё управление, для чего в сентябре 2018 года была создана «дочернее» ООО «КТЗ». Для гражданских предприятий будет найден частный инвестор, в которые прочат «дочку» кипрской компании Tadorix Consultants Limited — ООО «Холдинг Транспортные компоненты».

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Обещание о реструктуризации долгов, между тем, не уберегли некоторые заводы группы от банкротства и попыток банкротства. Ведущий свою историю с 1955 года Алтайский моторный завод, попавший в состав концерна «Тракторные заводы» в 2006 году, исключением не стал.

На сегодня он находится под наблюдением, но в ближайшее время должна решиться его дальнейшая судьбу — банкротить или нет. Причём срок наблюдения у АО истёк, но из-за того, что обеспечительными мерами проведение первого собрания кредиторов заблокировано, решение пока принять не могут. В это же время продолжают поступать претензии от кредиторов алтайского предприятия.

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В ноябре 2018 года суд включил в реестр требование ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод» в сумме 142 795 103,32 рубля, хотя временный управляющий алтайского АО возражал, мотивируя тем, что предприятия входят в одну и ту же группу компаний — «участники группы имеют признаки взаимозависимости и аффилированности», «участники группы оказывают друг другу услуги в виде предоставления общим кредиторам обеспечений в виде залога и поручительства», а также «участники группы оказывают друг другу финансовую помощь».

"ООО «ЗКЛЗ» заявлений о взыскании задолженности с ОАО «Алтайский моторный завод» за 2014−2017 гг. в арбитражный суд не поступало. Поставщик, осознавая, что покупатель не рассчитается с ним, продолжал поставлять продукцию без оплаты, преследуя иную цель нежели получение прибыли», — отметил управляющий, но суд доводы в расчёт не взял и удовлетворил требование.

Тогда же было удовлетворено и требование другого завода группы — ПАО «Чебоксарский агрегатный завод» на сумму 33 203 564,61 рубля. По утверждению заявителя эта задолженность возникла по договору аренды помещений и поставки товаров. Временный управляющий возражал тому, чтобы это требование включали в реестр, ссылаясь на аффилированность предприятий.

«По мнению временного управляющего положения договора, предусматривающие порядок и сроки оплаты за товар являются основополагающими, поскольку целью коммерческой деятельности, которую в соответствии с уставами ведут ОАО «Алтайский моторный завод» и кредитор ОАО «ЧАЗ» является получение прибыли. Однако при осуществлении поставок по договору никакой предоплаты в адрес поставщика не поступало. В 2016 г. при поставке товара на сумму 9 203 540,64 руб. в качестве оплаты поступило (по словам заявителя) 200 000 руб. Поставщик осознавая, что покупатель не рассчитается с ним продолжал поставлять продукцию без оплаты преследуя иную цель нежели получение прибыли. По договору аренды исполнения со стороны должника также не было, но арендодатель, осознавая, что арендатор не рассчитается с ним после возникновения задолженности по договорам аренды недвижимого имущества, продолжал злоупотреблять правом, увеличивая кредиторскую задолженность ОАО «АМЗ» перед ОАО «ЧАЗ», преследуя иную цель нежели получение прибыли. Из вышеизложенного следует, что действия кредитора ОАО «ЧАЗ» имеют целью не взыскание задолженности, а увеличение мнимой кредиторской задолженности ОАО «Алтайский моторный завод», — отмечалось в материалах дела и уточнялось, что «АО «АМЗ» имеет в собственности около 20 объектов недвижимого имущества, расположенного по адресу г. Барнаул, проспект Космонавтов, д. 8, что вызывает сомнения в необходимости аренды аналогичных помещений расположенных по тому же адресу».

С решением о включении свыше 33,2 млн рублей в реестр не согласилось УФНС по Алтайскому краю, и пытается обжаловать включение долга перед заводом из Чувашии в реестр. Заседание пройдёт 5 февраля 2019 года.

Сумма требований свыше 170 работников алтайского предприятия составляет 40 312 495,19 рубля, и входит во вторую очередь реестра.