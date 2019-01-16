При монетизации субсидий число их получателей на Укране сократися на 1 млн

Киев, , 12:59 — REGNUM «Монетизация субсидий позволит правительству Украины отнять у людей больше денег и сократить число получателей субсидий на 1 млн. человек». Об этом 16 января в кулуарах Верховной Рады заявил депутат, лидер парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко.

«Я проанализировал систему монетизации субсидий. Она подготовлена таким образом, чтобы уменьшить количество получателей субсидий приблизительно на 1 млн. Если принимается такое важное решение, которое касается многих слоев населения, то сначала надо реализовать пилотный проект на базе одной или двух-трех областей. Выявить все плюсы и минусы, а только потом внедрять на всю страну. У правительства задача — не дать людям деньги, а отнять их, уменьшить субсидии за космические тарифы… Правительство вытолкнуло из цивилизации миллионы людей в стране», — констатировал Бойко.

Он напомнил, что сегодня парламент Украины пользуется доверием у 2% населения, поскольку он отказывается решать вопросы снижения «космических тарифов» на газ.

«Сегодня вся страна страдает от космических тарифов и все люди настаивают, чтобы тарифы были снижены, чтобы не было иглы субсидий, которые уже начали обрезать. Людям не дают субсидии, издеваются над ними. А то, что сегодня спикер парламента говорит, что это не интересует людей, это свидетельство того, что он далек от реальной жизни. Именно поэтому сегодня парламент пользуется доверием целых 2% населения, потому что он живет обособленной от страны жизнью. Как раз вопросы тарифов, как раз вопросы субсидий сегодня являются ключевыми для миллионов людей в стране», — рассказал Бойко, комментируя отказ спикера Рады Андрея Парубия ставить на голосование вопрос о снижении тарифов на газ.

Как сообщалось, в декабре 2018 года кабинет министров Украины одобрил поэтапный старт монетизации субсидий из 1 января 2019 года. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в 2019 году 100% субсидий будут монетизированы.

«С 1 января 2019 года будут проведены три этапа монетизации с лицевыми счетами, с зачислением на эти счета специальных средств для получения социальной поддержки в виде субсидий украинскими гражданами… В 2019 году все 100% субсидий будут монетизированы», — сказал Гройсман.

Кроме того, он пояснил, что монетизация субсидий будет персональной и люди смогут экономить. Деньги, которые сэкономили, будут монетизированы и преданы человеку или семье.

Напомним, с 1 ноября 2018 года правительство Украины подняло цены на газ для населения до 307 долл. за 1 тыс. кубометров. 15 ноября 2018 года премьер-министр Гройсман заявил, что правительство не отменит повышение цен на газ. Премьер отметил, что не будет прислушиваться к требованиям Рады и населения отменить рост цен на газ. «Популизм привел к слабости Украины. Этого нельзя допускать», — сказал Гройсман.