Нижегородское «Оздоровление Волги» в 2019 году включает 26 мероприятий

Нижний Новгород, , 12:53 — REGNUM На реализацию национального проекта «Оздоровление Волги» в Нижегородской области в 2019 году выделят 3,3 млрд рублей. До 2024 года из федерального бюджета на региональную программу в рамках нацпроекта направят 18 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Губернатор Глеб Никитин отметил, что средства будут направлены на сокращение объема отводимых в Волгу загрязненных сточных вод, в том числе, запланировано строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений.

Читайте также: Нефтяные пятна на Волге: Нижний Новгород — в режиме повышенной готовности

В 2019 году перечень включает 26 мероприятий на территории Нижегородской области.

Никитин уточнил, что будут реконструированы очистные сооружения в Лыскове, которые были введены в эксплуатацию в 1975 году. Вопросы экологической обстановки в районе губернатор обсуждал на встрече с жителями в августе 2018 года. Они жаловались на качество воды, состояние очистных сооружений и застройку береговой линии.

Напомним, в бассейне Волги проживает более 60 млн человек — больше трети населения России. Здесь сосредоточено около 45% промышленного производства страны, примерно 50% сельхозпотенциала и более 20% всего рыбного промысла. При этом именно в воды Волги попадает порядка 38% всех российских загрязненных стоков. Нормативная очистка проводится лишь в отношении 10% таких стоков. Кроме того, в бассейне находится от 2,5 тыс. затонувших объектов, включая нефтеналивные плавсредства, которые захламляют реку. На территории только Нижнего Новгорода видимые загрязнения наблюдаются периодически в течение не менее 20 лет. Последний раз нефтяные пятна были замечены в апреле 2018 года.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в случае успешной реализации проекта до 2024 года антропогенная нагрузка на Волгу и водные объекты бассейна реки от сброса сточных вод сократится более чем в три раза.

В региональный паспорт проекта вошло 88 объектов жилищно-коммунального хозяйства, модернизация которых предусмотрена до 2024 года.

Читайте также: Путин о спасении Волги: Ситуация изменилась

Работы по восстановлению экологической обстановки на Волге ведутся Минприроды России с 2013 года в рамках ФЦП «Вода России». C 2019 года начнется переформирование приоритетного проекта в федеральный — «Оздоровление Волги», который является одним из одиннадцати направлений национального проекта «Экология». Для реализации проекта будет направлено свыше 220 млрд рублей, в том числе почти 50 млрд рублей из внебюджетных источников.

По оценкам Минприроды РФ негативное воздействие на окружающую среду в акватории Волги оказывают более 230 объектов. Инвентаризация объектов вдоль береговой линии Волги была проведена в 17 регионах России. Установлено, что на протяжении реки находятся 199 затонувших объектов, 21 объект обращения с отходами производства и потребления, 12 биозахоронений, 2 участка загрязнения земли, 2 объекта накопленного экологического вреда. Всего из 17 субъектов не имеют затонувших объектов лишь Костромская, Тверская и Ярославская области.

Читайте также: На оздоровление Волги в Нижегородской области нужно 15 млрд рублей