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Уралвагонзавод запустил 50-тонную радиально-ковочную машину

Экономика

Ремонт машины длился 40 дней

Нижний Тагил, Свердловская область, 16 января 2019, 12:46 — REGNUM  В кузнечном цехе №1 Уралвагонзавода после капитального ремонта в полную силу заработала радиально-ковочная машина, сообщает 16 января пресс-служба предприятия на странице Вконтакте.

Сложнейшая машина с гидравлическими узлами и электронным управлением весит около 50 тонн. Отмечается, что разобрать и отремонтировать оборудование удалось собственными силами.

«Помощь оказывали все ремонтные службы Уралвагонзавода — механики, энергетики. После них за работу взялись инженеры-гидравлики и электронщики», — говорится в сообщении.

Ремонт машины длился 40 дней. До этого на предприятии был создан запас осей — 11 тысяч единиц помимо основного плана, поэтому работа осуществлялась круглосуточно. Перед запуском машины специалисты цеха проводили круглосуточный мониторинг, проверяя размеры каждой откованной детали и исследуя симметрию биения молотов.

В ближайшие годы цех планирует обновить печи, дробеметную камеру, электромостовой кран, а также провести ремонт второй радиально-ковочной машины. Предполагается, что после выполнения этих работ производительность кузнечного цеха увеличится почти в два раза — до 200 тысяч осей в год.

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Военно-промышленный комплекс
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