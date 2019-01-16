Импорт коммерческих автомобилей в Южную Корею резко сократился

Сеул, , 19:18 — REGNUM В декабре 2018 года импорт автомобилей, используемых в коммерческой деятельности, в Южную Корею сократился на целых 38%. Такие данные приводит южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Речь идёт о грузовиках, автобусах и другой коммерческой технике. Общее число ввезённых транспортных средств в декабре составило 283 единицы, а за весь год — 4394, что на 1,6% ниже уровня 2017 года. Ранее этот показатель демонстрировал устойчивый рост.

Главной причиной стало замедление темпов роста южнокорейской экономики и снижение спроса из-за сокращения строительных проектов и общего кризиса на рынке недвижимости. Кроме того, местные производители — Daewoo и Hyundai — предлагают аналогичную технику по более низким ценам, чем основные иностранные поставщики — Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco.