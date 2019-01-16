Среда, 16 Января 2019 года
19:18:37 МСК

Импорт коммерческих автомобилей в Южную Корею резко сократился

Экономика

Падение превысило 38% от уровня декабря 2017 года

Сеул, 16 января 2019, 19:18 — REGNUM  В декабре 2018 года импорт автомобилей, используемых в коммерческой деятельности, в Южную Корею сократился на целых 38%. Такие данные приводит южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Речь идёт о грузовиках, автобусах и другой коммерческой технике. Общее число ввезённых транспортных средств в декабре составило 283 единицы, а за весь год — 4394, что на 1,6% ниже уровня 2017 года. Ранее этот показатель демонстрировал устойчивый рост.

Главной причиной стало замедление темпов роста южнокорейской экономики и снижение спроса из-за сокращения строительных проектов и общего кризиса на рынке недвижимости. Кроме того, местные производители — Daewoo и Hyundai — предлагают аналогичную технику по более низким ценам, чем основные иностранные поставщики — Volvo, MAN, Mercedes-Benz и Iveco.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить