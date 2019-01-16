Среда, 16 Января 2019 года
12:49:11 МСК

Итоги голосования по Brexit подстегнули курс британского фунта

Экономика

На торгах отмечен рост

Итоги голосования по Brexit подстегнули курс британского фунта
Petr Kratochvil
Фунт Стерлингов

Москва, 16 января 2019, 12:32 — REGNUM  Курс фунта стерлингов, который накануне, 15 января, демонстрировал значительную волатильность, отыграл потерянное и пошёл в рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, 15 января курс британской валюты опускался до отметки 1,2672 доллара за фунт (снижение на 1,5%), однако уже к полуночи того же дня был отмечен рост до 1,2889 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2863 доллара за фунт, пишет агентство экономической информации «Прайм».

Утром 16 января отмечаются слабые колебания курса фунта стерлингов к доллару. По состоянию на 8:20 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2859 доллара с 1,2858 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января палата общин отвергла план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit: «за» проголосовали 202 депутата, «против» — 432. Лейбористы инициировали вотум недоверия кабинету Мэй. Сама же премьер-министр заявила, что отсрочка Brexit из-за позиции палаты общин только разжигает злобу и усиливает горечь у британцев. При этом она политик заявила, что это её не остановит, и Великобритания всё же выйдет из состава Европейского союза.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Великобритании отверг план Терезы Мэй по выходу из Евросоюза

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить