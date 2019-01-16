Итоги голосования по Brexit подстегнули курс британского фунта

Москва, , 12:32 — REGNUM Курс фунта стерлингов, который накануне, 15 января, демонстрировал значительную волатильность, отыграл потерянное и пошёл в рост. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, 15 января курс британской валюты опускался до отметки 1,2672 доллара за фунт (снижение на 1,5%), однако уже к полуночи того же дня был отмечен рост до 1,2889 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,2863 доллара за фунт, пишет агентство экономической информации «Прайм».

Утром 16 января отмечаются слабые колебания курса фунта стерлингов к доллару. По состоянию на 8:20 мск курс фунта стерлингов к доллару рос до 1,2859 доллара с 1,2858 доллара за фунт на предыдущем закрытии.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января палата общин отвергла план премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit: «за» проголосовали 202 депутата, «против» — 432. Лейбористы инициировали вотум недоверия кабинету Мэй. Сама же премьер-министр заявила, что отсрочка Brexit из-за позиции палаты общин только разжигает злобу и усиливает горечь у британцев. При этом она политик заявила, что это её не остановит, и Великобритания всё же выйдет из состава Европейского союза.

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