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Пензенский губернатор обещал закупить кровати после фото койки из досок

Экономика

В минздраве региона считают недопустимым даже в экстренных ситуациях создание коек из подручных средств

Пенза, 16 января 2019, 12:32 — REGNUM  Во все медицинские организации Пензенской области будут закуплены резервные койки. Об этом написал на своей странице в одной из социальных сетей губернатор Иван Белозерцев.

Он уточнил, что резервные спальные места будут использоваться в случаях, когда число поступивших экстренных пациентов будет выше расчетного норматива.

«Такое иногда случается, особенно в крупных больницах», — констатировал Белозерцев.

В то же время областной минздрав после случая в терапевтическом отделении ГБУЗ «Кузнецкая МРБ» считает использование коек из подручных средств в медицинских учреждениях недопустимым. Планируется провести проверку, в рамках которой проверят условия получения гражданами медицинской помощи. По ее итогам будет дана оценка действиям администрации больницы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, накануне в соцсетях разлетелась фотографии из больницы Кузнецка, на которой изображена импровизированная кровать из четырех стульев и досок с комментарием «дооптимизировались».

В администрации больницы пояснили необходимость использования такого спального места переполненностью медицинского учреждения в связи с большим количеством экстренных госпитализаций в последние дни.

На 60 коек приходится 77 пациентов, за период с 9 по 13 января был госпитализирован 61 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Больница в Пензенской области «прославилась» досками и стульями

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