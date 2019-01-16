Барнаульский водоканал запустил автоматический приём показаний счётчиков

Барнаул, , 12:23 — REGNUM Барнаульский водоканал начал принимать показания счётчиков в автоматическом режиме. Таким образом, абоненты могут передавать сведения шестью способами, сообщает 16 января пресс-служба предприятия.

Отмечается, что нововведение реализовано в рамках концепции «Цифровой водоканал», которую развивает ГК «Росводоканал» во всех подразделениях. Преимуществом автоматического сервиса станет повышение удобства для абонентов.

«Пик приходится на 20-е числа каждого месяца. В это время нагрузка на специалистов call-центра возрастает в среднем на 30%, в связи с чем может увеличиться время ожидания ответа, что неудобно для потребителя», — пояснила начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

В будущем предприятие планирует создать единую систему биллинга и клиентских сервисов — «РВК.Платформа», которая позволит автоматизировать все бизнес-процессы, связанные взаимодействием с абонентами: от снятия показаний счетчиков до выставления счетов.

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