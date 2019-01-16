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Компания Nokia сократит 460 рабочих мест во Франции

Экономика

Во всех «дочках» Nokia во Франции работает 5 516 человек

Париж, 16 января 2019, 12:20 — REGNUM  Финская компания Nokia сократит 460 рабочих мест во Франции в 2019 и 2020 годах в рамках нового глобального плана сокращения расходов, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что на исследования и разработки во Франции, а также на три французских филиала — Nokia Bell Labs France, Alcatel Submarine Networks (ASN) et Radio Frequency Systems (RFS) — это не повлияет.

Как сообщили в компании, во всех «дочках» Nokia во Франции работает 5 516 человек.

Напомним, компания Nokia была одним из лидеров по производству мобильных телефонов, а сейчас сосредоточена на производстве оборудования для операторов связи.

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