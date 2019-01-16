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«Ростелеком» присматривается к крупному оператору DataLine

Экономика

Сумму сделки оценивают в $500–600 млн

Москва, 16 января 2019, 12:15 — REGNUM  «Ростелеком» может приобрести оператора центров обработки данных (ЦОД) DataLine, который принадлежит Inline Technologies Group и является вторым по объёму игроком на российском рынке ЦОД. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

В компании DataLine пока никаких комментариев по поводу возможной сделки не дают, отметив, что с рядом инвесторов ведётся переговоры. Уточняется, что стоимость покупки оценивается примерно в $500−600 млн.

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В случае покупки DataLine доля «Ростелекома», который в настоящее лидирует на рынке, обладая мощностями в 5 868 серверных стоек, может увеличиться до 28%. По мнению экспертов, это позволит компании занять «почти монопольное положение».

Специалисты отмечают, что усиление спроса на услуги ЦОД поддерживается как общим ростом использования облачных сервисов, так и в связи с инициативами государства, включая «закон Яровой» и создание «Гособлака» для органов власти.

Добавим, что объем российского рынка коммерческих ЦОД за 2018 год достиг почти 26,4 млрд рублей, увеличившись на 13% к 2017 году, а количество стойко-мест возросло до 38,8 тысячи (увеличение на 10,2%). В 2019 году аналитики ожидают ещё большего роста рынка — на 15% в денежном выражении и на 17% в стойко-местах.

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Цифровая экономика и электронная коммерция
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